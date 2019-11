TUTTE LE FOTO. La storia di TORA E PICCILLI in onda su Raitre. Le Ciampate del Diavolo, i prodotti eno-gastronomici e tre record mondiali

TORA E PICCILLI – Oggi si racconta e si festeggia la straordinaria storia di Tora e Piccilli, paese dell’alto Casertano, comprendente il Parco Nazionale di Roccamonfina – conosciuto per le sue famose e caratteristiche Cantine scavate nelle grotte di tufo e delle 56 impronte scoperte, risalenti agli uomini Preistorici chiamate “le Ciampate del Diavolo“. Questo paese detiene tre record Mondiali per il numero di orme scoperte, di tracce che conducono ai nostri antenati. Sono state trovate inoltre numerose impronte di animali preistorici, come l’antenato dell’elefante. Tora e Piccilli è famoso anche per le straordinarie produzioni eno-gastronomiche, con prodotti locali ricercati dall’interno Casertano. Ed è per questo che oggi il Sindaco Leghista di questo paese, Luciano Fatigati, noto imprenditore, amato dai suoi concittadini e persona di indubbia generosità, ha organizzato a proprie cure e spese, una manifestazione curata nei minimi particolari, portandola ad un interesse mediatico di alta visibilità e di eleganza che Rai 3 ha filmato tutto l’evento, mandandolo in onda in diretta.