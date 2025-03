TUTTE LE FOTO. Macelleria distrutta da un incendio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Un violento incendio ha distrutto la macelleria “Super Carni da Tonino” a Castel Volturno, in località Scatozza. Le fiamme sono divampate improvvisamente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire prontamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Il negozio, situato in una zona densamente popolata, ha subito gravi danni, con la perdita di attrezzature e merci. Le cause sono ancora da accertare, ma si ipotizza un guasto elettrico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Intanto, i residenti hanno già avviato raccolte fondi per sostenere l’imprenditore nella ripresa dell’attività.