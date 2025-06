TUTTE LE FOTO. Schianto frontale tra due auto: feriti in strada

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale 7, nei pressi dello svincolo della Variante in direzione nord. Due vetture, un’Opel e una Dacia, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. La violenza dell’impatto ha provocato danni ingenti a entrambe le auto, in particolare nella parte anteriore, andata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, con l’arrivo delle ambulanze e dei volontari della Protezione Civile, allertati da alcuni automobilisti. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine.