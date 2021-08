TUTTE LE FOTO. Schianto in autostrada. Pullman di operai di CASERTA tamponato in corsia di emergenza: 9 feriti

NAZIONALE/CASERTA – Incidente tra un camion e un pullman lungo l’autostrada A13, tra Monselice e Padova. È successo intorno alle 6:30 di questa mattina dove si sono contati ben nove feriti. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia stradale.

Il pullman che trasportava alcuni operai da Caserta alla zona di Treviso ha avuto un guasto meccanico all’impianto frenante, e si è fermato in corsia di emergenza. Il bus poi, è stato tamponato da un veicolo pesante che sopraggiungeva, un autoarticolato targa italiana che viaggiava sempre con destinazione Treviso, e che ha impattato contro la parte posteriore sinistra dell’autobus, sfasciandola.

Nell’urto sono rimaste lievemente ferite alcune delle persone a bordo della corriera, ma fortunatamente nessuno in modo grave. In 9 sono state trasportate in ospedale, tutte con codici gialli e verdi.