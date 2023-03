TUTTE LE FOTO. Terrore a due passi dall’ospedale: casa avvolta dalle fiamme

AVERSA – Dopo le prime informazioni e le prime immagini ( GUARDA QUI ) che vi abbiamo dato stamattina, possiamo fornire qualche informazione in più rispetto all’incendio avvenuto sera, martedì, verso le ore 22:45, in via Gramsci, ad Aversa.

Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa è intervenuta, a seguito della chiamata dei residenti della zona che vedevano uscire fumo e fiamme da un appartamento sito al 3 piano di un palazzo.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco, a causa dell’assenza dei proprietari, hanno dovuto forzare la porta blindata all’ingresso utilizzando una mototroncatrice. Una volta entrati nell’appartamento si sono adoperati nello spegnimento dell’incendio che aveva interessato mobili e suppellettili della stanza da letto.

Sul

class="wp-block-image"> class="wp-block-image">

posto, a supporto della squadra, anche un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa ed un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.