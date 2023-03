LE FOTO. AVERSA. Appartamento divorato dalle fiamme: vigili del fuoco al lavoro

Grande spavento per i residenti della zona

AVERSA – Un incendio è divampato, ieri sera poco prima della mezzanotte, in un’abitazione ad Aversa in via Gramsci. Le fiamme sono state avvistate dall’appartamento sito al quarto piano di un palazzo. Allertati i soccorsi sul posto si sono portate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, del distaccamento di Aversa, sono intervenuti con un’autobotte e un’autoscala, proveniente dal Comando Provinciale di Caserta. Domante le fiamme l’immobile è stato messo in sicurezza.