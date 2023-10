TUTTI I NOMI. Abuso d’ufficio: chieste condanne per dirigenti Asl Caserta e della Villa del Sole

CASERTA – Il pubblico ministero Gerardina Cozzolino ha invocato due anni di reclusione nei confronti di Consalvo Sperandeo, Luigi Cimmino, Attilio Roncioni, Filippa Bernardo, Vincenzo Magnetta, Carlo Ivan Cusano, Maria Luigia Trabucco, Gianluca Maccauro e Americo Porfidia, funzionari dell’Asl Caserta e dirigenti della clinica Villa del Sole, al confine tra Caserta e Casagiove, accusati di aver prodotto false attestazioni in modo tale che la struttura potesse ricevere l’attestazione di III Livello e che avesse il via liberà per attività ambulatoriale di radioterapia in regime di convenzione.

Chiesto, invece, il non luogo a procedere per il reato di falso in considerazione della prescrizione ormai giunta.