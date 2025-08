TUTTI I NOMI. Assenteismo all’ospedale: danni per oltre 128 mila euro, la stangata della Corte dei Conti a 4 professionisti casertani

Numerosi gli episodi, attestati dai Nas, di assenteismo con timbrature in favore di soggetti che di fatto non si sarebbero recati a lavoro

CASERTA – La Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania ha notificato gli inviti a dedurre a diversi dipendenti fissando gli importi da versare in favore dell’Asl, tra ore di lavoro non lavorate e di danno d’immagine, da parte degli interessati coinvolti sia in condotte di assenteismo sia per aver favorito le assenze di altri colleghi, all’ospedale Loreto Mare

Quattro i casertani coinvolti. Si tratta di Antonio Di Benedetto, 66enne di Caserta, a cui sono stati chiesti danni per 17mila 126 euro; Ciro Rea, 73enne di San Felice a Cancello, che potrebbe versare un danno di 42mila 449 euro; Domenico Esposito, 76enne di Santa Maria Capua Vetere, il cui danno è stato quantificato in 348 euro; Raffaele Limone, 62enne di Villa di Briano, che potrebbe versare circa 68mila euro.

I carabinieri dei Nas, nel 2014, attestarono una miriade di episodi di assenteismo con timbrature in favore di soggetti che di fatto non si sarebbero recati a lavoro. Non solo. Il sistema criminale sarebbe stato caratterizzato dalla connivenza del personale assenteista con quello dell’ufficio che provvedeva a gestire le presenze e le assenze, oltre allo straordinario.