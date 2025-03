TUTTI I NOMI. Avvocati e professionisti casertani sotto processo per le marche da bollo false: LA SENTENZA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – La seconda sezione penale del tribunale di Aversa Napoli Nord, presieduta dal giudice Sara Iaccarino, ha emesso oggi il dispositivo di sentenza nel processo che vedeva 27 soggetti imputati per aver utilizzato marche da bollo false, tra cui molti soggetti che sono anch’essi avvocati o praticanti della professione legale.

Si tratta di un’assoluzione tout court. E’ crollata, quindi, la tesi della procura normanna, secondo cui si era creato un centro di produzione clandestino allestito nella zona di Villa Literno, dove si realizzava su supporti reperiti in Cina, le false marche da bollo poi utilizzate per essere apposte su atti giudiziari.

Per 21 degli assolti, il cui nome trovate in calce all’articolo, il tribunale ha stabilito l’insussistenza del reato. Per altri quattro imputati, Luigia Pastena, Paolo Rosauro, Agostino Pellegrino, Rosario Rullo, Stefano Tedesco, il fatto non sussiste.

Il tribunale ha inoltre ordinato la trasmissione di marche da bollo false all’Istituto Poligrafico di Roma per accertamenti tecnici. Restituite anche carte prepagate sequestrate durante le indagini.

Sono tanti i casertani coinvolti, sia come legali difensori, sia come imputati. Tra gli avvocati del collegio difensivo, ci sono anche i casertani Gerardo Marrocco, Afrodite della Gatta, Alberico De Angelis, Ida Napolitano, Massimo D’Errico, Biagio Boretti, Giuseppe Pellegrino, Vittorio Guadalupi, Enrico Iascone Maglieri, Sergio Tessitore.

I NOMI DEI 21 assolti perché il fatto non costituisce reato

Nicola Arena, Massimo Caiazzo, Giovanna Capria, Angela D’Andrea, Carmela De Lucia, Gabriella Della Gatta, Daniele Di Sarno, Francesco Finelli, Ernesto Freda, Giacomo Giordano, Angelo Guadagni, Stella Guarino, Rosa Manzo, Pasquale Mariano, Salvatore Pagano, Giuseppe Petrenga, Giuseppe Pirozzi, Giuseppe Riccio, Bruno Tomasetti, Luca Vaccaro