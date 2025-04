TUTTI I NOMI. Patenti comprate alla Motorizzazione Civile di Caserta. Condannato l’ex direttore, il vicesindaco e titolari di scuola guida

CASERTA – Si è concluso il processo al tribunale di Santa Maria Capua Vetere legato all’inchiesta, emersa nel 2019, sulle patenti che, grazie alla corruzione di funzionari della motorizzazione civile, venivano acquistate, falsificando l’esame.

Gli imputati, tra cui titolari e collaboratori di autoscuole, sono accusati di corruzione e falsificazione degli esami per il conseguimento della patente di guida, attuando un sistema illecito che è andato avanti dal 2015.

Tra i condannati, spiccano i nomi di Silvestro Ferraro, ex vicesindaco di Capodrise, condannato a 9 anni e 7 mesi, e Gaetano Aurilio, che dovrà scontare 8 anni e 1 mese di reclusione.

Condanne anche per i funzionari coinvolti, mentre alcuni imputati sono stati assolti per prescrizione del reato o perché il fatto non sussiste.

Gli altri imputati, come Giuseppe D’Avino, Luigi Viscusi e Marco Esposito, sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi, 6 anni e 2 mesi, e 6 anni e 1 mese. Francesco Ruggiero ha ricevuto una condanna di 6 anni, mentre Antonio D’Andrea, Giuseppe Ricci, Salvatore Fucito, e Raffaele Lanni sono stati condannati a pene variabili tra i 5 e i 6 anni. Luigi Ricci, Giuseppe Luongo e Pasquale Pagano sono stati condannati a pene di 5 anni ciascuno.