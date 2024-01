TUTTI I NOMI. Spacciano marijuana e hashish: in 16 sotto processo

Ennesimo rinvio di un procedimento che potrebbe finire in prescrizione.

SESSA AURUNCA/TEANO. Ennesimo rinvio di un processo, in primo grado, per l’assenza del giudice. Un procedimento penale che vede alla sbarra sedici persone accusate di spaccio di droga e che, presto, potrebbe andare in prescrizione, visto che i fatti al centro dell’inchiesta risalgono agli anni 2013 e 2014. Mancava il magistrato e la nuova udienza è stata fissata per il mese di marzo, con processo assegnato ad un nuovo giudice.

Ed ecco chi sono gli imputati: Antonio Manzueto, Carlo D’Angelo, Luca D’Angelo, Andrea Passaretta, Salvatore Di Viccaro, Cristian Petrecone, Lorenzo Migliozzi, Marco Di Bernardo, Mirko Leonardis, Vincenzo Stravolo, Patrizio Giaccone, Alessio Maddalena, Mattia Maddalena, Pasquale Tordino e Giuseppe Cataldo. Gli imputati sono per la maggior parte di Teano e Sessa Aurunca

Tutti rispondono, a vario titolo, del delitto p. e p. dagli art. 81cpv, 110 e 73 c. 1D.P.R. 309/90 perché in concorso tra loro, illecitamente acquistavano e detenevano, per la successiva cessione, sostanza stupefacente del tipo marjuana e hashish.