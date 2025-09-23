TUTTI I NOMI. Spaccio di droga con “consegna a domicilio”. Due condanne e tre assolti

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Due condannati e assolti cinque imputati in un processo per traffico di sostanze stupefacenti nell’alto Casertano. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice monocratico Meccariello del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo la ricostruzione della Procura, avrebbero acquistato cocaina, hashish e marijuana da un gruppo di rifornitori, rivendendo le sostanze nei comuni di Vairano Patenora, Pietravairano, Caianello, Teano, Marzano Appio, Roccamonfina e Pozzilli. Gli acquirenti arrivavano da alcuni comuni confinanti, a volte erano gli stessi spacciatori a consegnare la “merce” a domicilio del consumatore.

Nicola Daniele, Salvatore Improda e Aldo Bianco sono stati prosciolti dall’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio. Ritenuti responsabili e condannati: Mario Del Vecchio (2 anni), Giovangiuseppe De Rosa (5 mesi di reclusione).

L’inchiesta, coordinata dalla Procura e condotta dai Carabinieri della stazione di Vairano Scalo, aveva inizialmente coinvolto sei persone. Il sesto indagato, Salvatore Bianco, 25 anni, aveva optato per il rito abbreviato ed è stato condannato in primo grado a 5 anni e 8 mesi di reclusione dal giudice Emilio Minio.

Le indagini, svoltesi tra il maggio 2018 e il luglio 2020, avevano individuato nelle figure di Salvatore Bianco e Giovangiuseppe De Rosa i presunti capisaldi dell’organizzazione, considerati dalla pubblica accusa come i pusher di primo livello. La difesa è stata affidata agli avvocati Michele Di Fraia, Giuseppe Scala, Ernesto De Angelis, Di Donà e Pietro Cerro.