TUTTI I NOMI. Spaccio di droga nel casertano: 10 indagati, cinque arrestati

VILLA LITERNO – Non ci sono solo i cinque arrestati, come comunicato dalla procura di Santa Maria Capua Vetere nella sua nota stampa di ieri. Altre cinque persone, infatti, sarebbero indagate in questa inchiesta sullo spaccio di droga tra l’agro Aversano e il litorale domizio.

A finire in carcere sono stati Gennaro Manzo, Fulvio Lama e Sabato Manzo. Ai domiciliari, invece, Vittorio Simeone Rovanni e Luigi Elia.

Senza misure cautelare la loro carico, comunque indagati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono Francesco Avolio, Ermelinda Cardillo, Tobia Di Fusco, Michela Chiaromonte e Giuseppe Vitale.

Secondo quanto scoperto durante l’attività investigativa, il gruppo si sarebbe organizzato per lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana.