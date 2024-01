TUTTI I NOMI. Traffico internazionale di droga, in manette Fontana ‘o malese e il braccio destro di Imperiale

Operazione dei carabinieri

AVERSA. Tra le 13 persone finite in carcere, nell’operazione contro il narcotraffico internazionale di sostanze stupefacenti, effettuata ieri a Napoli e provincia, i carabinieri hanno ammanettato anche Domenico Fontana alias “o malese”, nato ad Aversa il 27 agosto del 1984.

Per delega del Procuratore Distrettuale della Repubblica, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione dei Reparti Specializzati territoriali dell’Arma dei Carabinieri, hanno dato esecuzione ieri ad un provvedimento applicativo di misure cautelari personali (custodia in carcere, arresti domiciliari e divieto di dimora) emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 29 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nonché detenzione di droga ai fini di spaccio.

Le due bande avevano a disposizione per i loro traffici armi da fuoco e veicoli dotati di un sofisticato “sistema di occultamento”.

Durante queste indagini, inoltre, è stato catturato a Dubai il latitante Bruno Carbone, stretto collaboratore del narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale (coinvolto, quest’ultimo, nel processo che lo vede imputato con un’altra vecchia conoscenza di CasertaCE, ovvero l’imprenditore di Villa Literno Giovanni Fontana (CLIKKA E LEGGI) e come quest’ultimo ora collaboratore di giustizia e sequestrato di circa un quintale di sostanza stupefacente di vario tipo, armi da fuoco, le autovetture dotate di “sistema di occultamento”, un ordigno esplosivo e centinaia di munizioni di vario calibro.

TUTTI GLI INDAGATI

1. ADDAMIANO Francesco.

2. ALFANO Giuseppe;

3. ASCOLESE Loredana;

4. BARTIROMO Simone, residente a Marano;

5. BELLANOVA Antonio;

6. BONAVOLTA Mariano;

7. BUBBICO Luca;

8. CARANDENTE TARTAGLIA Luigi, detto Gigino ‘a guerra, residente a Quarto, già noto;

9. CARBONE Bruno, già noto.

10. CARILLO Daniele;

11. CELA ISAT;

12. CORTESE Giovanni;

13. .D’AMBROSIO Errico;

14. DELLE DONNE Antonio;

15. DELLA MONICA Alfredo, residente a Marano.

16. DELLA MONICA Daniela, residente a Marano di Napoli

17. DELLA MONICA Salvatore, residente a Marano di Napoli (NA) in via Marano Pianura;

18. DELLA MONICA Vincenzo,, residente a Marano di Napoli (NA);

19. DE SICA Raffaele, residente a Marana di Napoli (NA);

20. DI CASOLA Nicola;

21. ESPOSITO Carlo;

22. FLOCCO Samuel;

23. FONTANA Domenico;

24. KURTI Kevin, nato in Albania il 6.1.1998;

25. IANNONE Vincenzo, detto Paesano, defunto, residente a Marano;

26. MAZZACCARO Giuseppe;

27. MEROLLA Roberto, residente a Marano di Napoli;

28. NACCA Michele;

29.0NORATO Alessio;

30. PAGLIARANI Antonio;

31. PINTO Antonio;

32. PISA Emanuele; residente a Quarto (NA) ma di fatto residente a Marano.