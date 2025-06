TUTTI I VIDEO E LE FOTO. Notte di fuoco nel casertano: fiamme bruciano per ore

CASTEL VOLTURNO – Con l’arrivo dell’estate torna la piaga dei roghi di sterpaglie. Nella serata di sabato, in poche ore, si sono registrati due incendi a Castel Volturno. Il primo in località Ischitella, il secondo a Marina di Bagnara.

I volontari, insieme ai vigili del fuoco, sono stati costretti a un lungo intervento per avere ragione delle fiamme, con il fronte del fuoco piuttosto esteso in entrambi i casi. Da chiarire le cause dei due incendi che hanno interessato parte della vegetazione presente nelle due aree.