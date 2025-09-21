Ubriaco al volante provoca incidente, centauro in ospedale

L’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebrezza

PIEDIMONTE MATESE – Quella di ieri, 20 settembre 2025, è stata una serata movimentata lungo le strade di Piedimonte Matese, nell’alto casertano, dove un incidente stradale ha visto coinvolti un’autovettura e una moto, con il ferimento di un giovane centauro.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, l’impatto si è verificato in via Semara Santa Lucia, all’incrocio con viale Carlo VI. A scontrarsi sono stati un fuoristrada con targa inglese, condotto da un 59enne, e un motociclo Benelli, guidato da un 37enne, residente a Castello del Matese.

Dagli accertamenti, i militari hanno stabilito che l’automobilista, già gravato da precedenti di polizia, non avrebbe rispettato la segnaletica che lo obbligava a dare la precedenza, finendo per collidere con il motoveicolo in transito. L’uomo è stato inoltre sottoposto all’alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico di 1,13 g/l, oltre il limite consentito dalla legge.

L’impatto ha causato la caduta del motociclista, che ha riportato diverse lesioni, tra cui una frattura alla tibia destra. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.

Il conducente dell’auto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale fermo amministrativo della sua autovettura.

Sono in corso ulteriori verifiche sulla regolarità dei documenti del veicolo estero, mentre quelli relativi al motociclo sono risultati in regola.