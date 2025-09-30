Uccisa a colpi di pietra: fermato il marito in fuga. Morto anche uno dei figli, l’altra in ospedale

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

La donna sarebbe stata colpita al culmine di una lite

REGIONALE – Tragedia familiare, questa mattina, nel comune di Paupisi, in provincia di Benevento: Salvatore Ocone, operaio di 58 anni, ha ucciso la moglie, Elisa Polcino, 49 anni, colpendola ripetutamente con una pietra. Il delitto è avvenuto nella loro abitazione in contrada Frasso, al culmine di una lite improvvisa. Secondo quanto emerso da fonti locali, la coppia era nota per rapporti conflittuali e liti frequenti che, in più occasioni, avrebbero attirato l’attenzione dei vicini.



Dopo l’omicidio, l’uomo è fuggito con i due figli minori, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 15. È stato poi fermato in provincia di Campobasso. Il figlio sarebbe deceduto, mentre la figlia è ricoverata in gravi condizioni. Il terzo figlio, maggiorenne, lavora in un’altra regione ed è in viaggio verso Paupisi.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e del comando provinciale di Benevento per le indagini. Il femminicidio ha profondamente colpito la piccola comunità di circa mille abitanti, immersa nel cuore del Sannio.