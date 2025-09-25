Ucciso dopo la lite per il posto auto, ergastolo per il killer

L’omicidio nell’aprile 2024 in un condominio di via 2 Agosto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PARETE – Ergastolo. Questa la condanna inflitta ad Armando Ortodosso dalla Corte d’Assise di Napoli, presieduta dal giudice Giovanna Napoletano, per l’omicidio di Sebastiano Tessitore, avvenuto nell’aprile 2024 in un condominio di via 2 Agosto.

Il verdetto è arrivato al termine di una camera di consiglio conclusa in tarda mattinata. Accolta in pieno la richiesta del pubblico ministero Bassolino e del legale della famiglia Tessitore, costituitasi parte civile.

Oltre alla pena detentiva, la Corte ha disposto un risarcimento da quantificare in separata sede, con una provvisionale immediata: 70mila euro alla moglie della vittima e 50mila euro per ciascuno dei figli.



Secondo la ricostruzione, l’omicidio scaturì da un litigio per un posto auto. Dopo un alterco, Ortodosso salì in casa, prese una pistola e tornò nel garage, dove sparò a distanza ravvicinata, uccidendo Tessitore sul colpo.

