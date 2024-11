ULTIM’ORA. Auto contro camion, muore automobilista

Seguiranno aggiornamenti

TEANO/RIARDO – Un grave incidente si è verificato, pochi minuti fa, lungo la statale Casilina nel tratto che attraversa il territorio di Teano fra Torricelle e il bivio di Riardo. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è scontrata contro un camion. Drammatico il bilancio: l’uomo alla guida della vettura, un 46enne di Piedimonte Matese, è deceduto sul colpo. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 e le forze dell’ ordine