ULTIM’ORA. Grave incidente a MARCIANISE, uomo in codice rosso

MARCIANISE – Un motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in seguito a un violento scontro con un’autovettura occorso pochi minuti fa a Marcianise, lungo la strada Statale 335.

L’uomo ha riportato gravi ferite alla testa dopo l’impatto tra un’auto e la sua moto. Le sue condizioni hanno necessitato il trasferimento immediato in codice rosso al pronto soccorso. Non è chiaro quale ospedale sia stato scelto, ma se le condizioni dell’uomo si confermeranno gravi verrà ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale per i rilievi necessari all’accertamento delle dinamiche dell’incidente.