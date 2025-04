ULTIM’ORA. LA FOTO. Incidente sulla Nazionale Appia. Traffico bloccato da Caserta

CASAPULLA – Pericoloso incidente questa mattina, giovedì, lungo la Nazionale Appia, a Casapulla, pochi metri dopo il supermercato A Casa Mia, all’altezza dell’incrocio che dallo stradone porta al centro della città.

A impattare sono stati uno scooter e una Renault di colore scuro. Non è chiaro se si sia trattata di una collisione legata a un sorpasso azzardato o un errore nell’immettersi il centro della città sull’Appia.

Fortunatamente non si registrano feriti. L’impatto è avvenuto nel tratto in direzione Santa Maria Capua Vetere che è ovviamente molto rallentato. Auto in colonna anche in direzione Caserta, essendoci un restringimento delle carreggiate.