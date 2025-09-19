AGG. 17:55 MARCIANISE. Esplosione in un’azienda di rifiuti. TRE MORTI, tra cui il titolare, e due feriti. In passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

Si tratta della Ecopartenope che tratta rifiuti speciali e pericolosi. Sul posto un grande spiegamento di forze. Da qualche minuti è arrivato anche il sindaco Antonio Trombetta

❌ #Caserta, dalle 15 #vigilidelfuoco impegnati a Marcianise, in un’azienda specializzata nel trattamento rifiuti: a seguito dello scoppio in un silos, recuperati i corpi senza vita di 3 operai impegnati in operazioni di manutenzione. Squadre al lavoro, intervento in corso… pic.twitter.com/HsjCrbA8Hr — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2025

AGG.17:50 – Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità.

AGG.17:35 – Oltre alle tre vittime accertate, due operai – tutti originari di Napoli – sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza nei vicini ospedali dalle ambulanze intervenute sul posto. Sembra che siano stati raggiunti da un’onda d’urto mentre eseguivano lavori di manutenzione.

Sul posto sta operando anche il nucleo biologico chimico radiologico (NBCR) dei Vigili del Fuoco. Pare che il silos sia esploso a causa di una scintilla sprigionata da una saldatura. Sul posto sono giunti il sindaco Antonio Trombetta, il vicesindaco Pasquale Salzillo e l’assessore Stefano Farro. Sopraggiunti anche i familiari delle vittime.

AGG.16:55 – Uno dei tre uomini deceduti a seguito dell’esplosione è il titolare dell’azienda. Gli altri due sono operai che stavano lavorando alla manutenzione del silos, di cui pubblichiamo la foto. I loro corpi carbonizzati sono stati trovati sul tetto di uno stabilimento a diversi metri di distanza.

AGG.16:30 – Sale a tre il numero degli operai morti, più un quarto che risulta ancora disperso. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, pare che nello stabilimento si stessero svolgendo lavori di manutenzione.

Ecopartenope è un’azienda specializzata nella gestione dei rifiuti e nel trattamento di materiali ecologici. L’azienda si occupa principalmente del recupero e smaltimento di rifiuti industriali e commerciali.

AGG. 16:05 – Il primo corpo di un operaio morto sarebbe stato trovato a molti metri di distanza, sbalzato dalla terrificante esplosione. Il fatto è avvenuto nella zona Asi. A saltare in aria sarebbe stato una grande cisterna di olio esausto.

MARCIANISE – È di pochi minuti fa la notizia di una violenta esplosione che ha sorpreso la zona industriale di Marcianise, presso la Ecopartenope, impianto di stoccaggio di rifiuti solidi e liquidi pericolosi situato di fronte allo stabilimento Coca-Cola. L’incidente ha coinvolto almeno tre operai, di cui non si conoscono ancora le condizioni precise, ma le autorità temono che possano essere gravi o addirittura fatali. I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto, ma al momento la situazione resta critica.

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti e dei Vigili del fuoco, che stanno lavorando per garantire la sicurezza nell’area e prevenire ulteriori rischi. Le operazioni di recupero e di verifica della zona continuano, con il timore che il numero delle vittime possa aumentare.

Sul posto sono intervenuti tre pattuglie della Polizia Municipale di Marcianise, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, un numero di ambulanze non ancora precisato e il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena le forze dell’ordine e i soccorsi avranno maggiori informazioni sulla situazione.