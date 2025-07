ULTIM’ORA. S. MARIA C.V. Grave incidente in via Avezzana: padre e figlia feriti, corsa in ospedale

Seguiranno aggiornamenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE– Un gravissimo incidente si è verificato all’interno di un parco privato in via Avezzana nella città di Santa Maria Capua Vetere. Un padre in sella ad un ciclomotore con la sua bambina, per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo impattando rovinosamente al suolo

Entrambi feriti si è reso necessario l’intervento di due ambulanze. Il genitore è stato affidato alle cure dei medici dell’ospedale di Caserta mentre per la figlioletta si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Santobono di Napoli