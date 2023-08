SAN PRISCO – Violento incidente stradale pochi minuti fa a San Prisco. Lungo la Nazionale Appia, all’altezza della Conocchia, si è registrato un pericoloso incidente tra un’auto e una moto.

Ad avere la peggio nell’impatto è stato l’uomo, un 34enne, a bordo delle due ruote. Trasportato in ospedale, è ferito in maniera seria ma fortunatamente non è pericolo di vita.