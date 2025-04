UN CALL CENTER DI TRUFFATORI. 44enne casertano e i suoi “soci” ad un passo dall’arresto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Ancora una volta l’agro Aversano e la provincia di Napoli al centro di storie non esattamente esemplari. La Procura di Verbania, infatti, ha chiesto sei arresti per una rete di truffe agli anziani, tra cui un uomo di Aversa, 44enne, accusato di far parte di un gruppo che ha ingannato numerosi anziani.

Le vittime venivano contattate da falsi carabinieri, dicendo che un parente era coinvolto in un incidente e chiedendo denaro. In alcuni casi, venivano richieste cauzioni o pagamenti per evitare conseguenze legali. I malviventi sono riusciti a rubare beni per decine di migliaia di euro. L’organizzazione operava da un “centralino” a Napoli, con incaricati che si spostavano a ritirare denaro e oggetti preziosi.

In caso di parere positivo del gip del tribunale piemontese, come previsto dalla procedura sviluppatasi a seguito del cosiddetto Decreto Nordio, l’arresto potrebbe avvenire entro fine mese.