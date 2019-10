UN CAPUANO AL CIRCUITO DI MONZA. Ultima tappa al Carrera Cup per il giovanissimo pilota casertano

CAPUA (d.l.) – Si terrà all’Autodromo Nazionale di Monza, il 19 e 20 ottobre, l’ultima tappa della Porsche Carrera Cup. E quello di Monza è un circuito che Aldo Festante, classe 2000 3 capuano doc, conosce bene. Insieme al suo team Ombra, Aldo si è dimostrato un avversario insidioso per gli altri veterani scalando la classifica ad ogni manche.

“Ultima gara dell’anno, dobbiamo far convergere quello che abbiamo appreso nelle due precedenti e portare a casa un risultato importante in vista della prossima stagione” quanto dichiarato dal giovane pilota capuano.