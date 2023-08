AGG. 11:40. Un incendio minaccia 4 famiglie: ecco com’è andata

Torniamo sulla notizia di questa mattina (CLICCA QUI: 3 poliziotti eroi salvano 4 famiglie) con un approfondimento dei fatti contenuto nel racconto che è la stessa Polizia di Stato a rendere, con il comunicato che pubblichiamo integralmente di seguito

SAN FELICE A CANCELLO – Nell’ambito dell’attività istituzionale di controllo del territorio e di soccorso pubblico, la Polizia di Stato di Caserta è intervenuta per un incendio propagatosi da un garage di uno stabile di San Felice a Cancello, ponendo in salvo alcune famiglie residenti nella palazzina.

In particolare, nella serata di ieri, sabato 26 agosto, giungeva al numero di emergenza 113 una segnalazione di un incendio in atto presso un’abitazione del Comune di San Felice a Cancello. Veniva inviato, pertanto, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Maddaloni che, giunto sul posto, verificava la presenza di fiamme che fuoriuscivano da un garage sottostante allo stabile. Con l’ausilio di un poliziotto libero dal servizio già presente sul luogo, gli operatori provvedevano a domare le fiamme con l’estintore in uso all’equipaggiamento della vettura di servizio e con mezzi di fortuna. Contestualmente sgomberavano in via precauzionale gli occupanti delle abitazioni della palazzina, poiché le fiamme iniziavano a propagarsi verso la parte superiore dell’immobile, con un denso fumo nero che avanzava in direzione dei piani superiori.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco consentiva successivamente di controllare le fiamme e spegnere l’incendio. Da una prima verifica, si è rilevata la natura accidentale dell’incendio, dovuta ad un probabile corto circuito. Ad avvenuto spegnimento delle fiamme, veniva consentito alle persone il rientro in sicurezza nelle abitazioni.