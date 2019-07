Un militare e un assessore del comune hanno sventato l’esplosione dopo una fuga di gas

CASERTA – Fuga di gas in un’abitazione a Cellole e scongiurata la tragedia grazie all’intervento eroico dell’assessore Giovanni Di Meo e del militare dell’Esercito il Caporal Maggiore Scelto Guido Vaccariello.

I due cittadini entrambi del posto sono stati allertati, ieri pomeriggio, da una donna di un’abitazione di via Manzoni, una stradina laterale del Corso Freda a Cellole. E’ stata, infatti, la padrona di casa ad accorgersi dell’uscita del gas dal tubo dell’impianto, allertata dal forte odore di gas che l’ha subito insospettita. caporale guido vaccariello

La donna è uscita in strada ed ha cominciato a chiedere aiuto. Sono stati proprio l’assessore con l’aiuto del Caporal Maggiore Scelto Vaccariello ad allertare i pompieri e intervenendo in prima persona: hanno sferrato un calcio alla porta in ferro dove si trovava la bombola in questione ed hanno proceduto alla chiusura della valvola del gas. Sono stati attimi di panico ma fondamentali per scongiurare un’esplosione. Sul posto sono poi giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri di Cellole che hanno effettuato i primi rilievi.

Per fortuna solo tanta paura, ma l’esplosione è stata scongiurata. Il Caporal Maggiore Scelto Guido Vaccariello è in servizio a Roma al reggimento Lancieri di Montebello che fa parte della Brigata “Granatieri di Sardegna”. La donna ha ringraziato in lacrime i due cittadini che le hanno salvato la vita