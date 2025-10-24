Un “negozio” di cocaina dentro casa: ARRESTATI in due

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

GRICIGNANO D’AVERSA – Il Gip del Tribunale di Aversa Napoli Nord, Raffaele Coppola, ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per due persone, Antonio Fiore , 51 anni, e Domenico Granato, 20 anni, difesi dall’avvocato Mirella Baldascino, sorpresi mentre confezionavano dosi di cocaina all’interno di un’abitazione a Gricignano d’Aversa.

L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Aversa, ha portato al sequestro di 29,52 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 2,34 grammi della stessa sostanza, 1,53 grammi di hashish e 231,65 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Gli agenti, entrati approfittando della porta aperta, hanno sorpreso Granato Domenico intento a preparare le dosi con un bilancino di precisione, mentre Fiore Antonio supervisionava l’operazione. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre rinvenuti un coltello a serramanico, un bastone telescopico e un impianto di videosorveglianza utilizzato per controllare gli accessi all’abitazione.

L’attività di spaccio risultava ben organizzata: in soli 15 minuti dopo l’intervento, si sono presentati cinque clienti, che hanno confermato di acquistare abitualmente droga nel monolocale. L’analisi dei telefoni sequestrati ha rivelato un intenso scambio di messaggi per gestire la compravendita e l’allerta circa la presenza delle forze dell’ordine.

Il Gip ha motivato la misura cautelare con la “rodata attività di spaccio” e il concreto pericolo di reiterazione, sottolineando come l’abitazione di Fiore fosse divenuta un punto di riferimento stabile per gli acquirenti.