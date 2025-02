Un terno e tre ambi: fortunato giocatore casertano porta a casa 24mila euro

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4 milioni di euro

SUCCIVO – Campania a segno con il Lotto. Nell’estrazione di giovedì 6 febbraio, come riporta Agipronews, i 23.750 euro vinti a Succivo, grazie a un terno e tre ambi sono la vincita più alta di giornata. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4 milioni di euro, per un totale di 132,9 milioni di euro da inizio 2025.