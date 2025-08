Una favola nata dall’amore di un padre diventa dono di speranza per i bambini dell’ospedale di MARCIANISE

Un piccolo libro nato dal legame tra un padre e sua figlia si trasforma così in un dono di cura, bellezza e speranza per tanti bambini.

MARCIANISE – Un gesto d’amore che si trasforma in un messaggio di umanità. Il dottor Carlo Uran, cardiologo napoletano in servizio presso l’Ospedale di Marcianise, ha dato voce a un racconto nato dalla fantasia della figlia Serena, che nel 2011, a soli cinque anni, inventava personaggi e storie con la spensieratezza e la meraviglia tipiche dell’infanzia. Così è nata la fiaba “Camillo, il vecchio mago e il dentino magico”, rimasta per anni chiusa in un cassetto.

Nel 2024, l’incontro con la maestra Adele Bocola ha rappresentato una svolta: colpita dalla dolcezza e dal valore educativo della storia, l’insegnante ha deciso di proporla all’interno di un progetto scolastico in Emilia-Romagna, incoraggiando il dottor Uran alla pubblicazione. Grazie al sostegno di sponsor piacentini, il racconto è stato pubblicato da Europa Edizioni.

Il libro verrà ora donato ai piccoli pazienti dell’Ospedale di Marcianise nell’ambito di un progetto di umanizzazione delle cure pediatriche. La consegna avverrà martedì 5 agosto alle ore 11:30, presso il reparto di Pediatria “Anastasia Guerriero”. Saranno presenti l’autore, dott. Carlo Uran, e l’insegnante Adele Bocola.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla sensibilità e al supporto della Direttrice Sanitaria, dott.ssa Laura Leoncini, del dott. De Rosa, Direttore del Dipartimento Area Medica, e del dott. Rinaldi, Direttore del Reparto di Pediatria.

