Una fontana del casertano diventa una piccola Fontana di Trevi: ragazzi entrano per fare il bagno

Cittadini divisi circa la polemica nata

ORTA DI ATELLA – “Ma nessuno ha visto, all’una, dei ragazzi che facevano il bagno nella vasca in piazza “sott a teglia”?

Chiede sul più popoloso gruppo Facebook di Orta di Atella una donna.

In tanti, effettivamente, hanno assistito alla scena di questi ragazzini, poco più che bambini, che si sono immersi in biancheria intima nella fontana, evidentemente per trovare refrigerio in una serata afosa.

I cittadini si sono divisi tra chi si è indignato, ritenendolo un comportamento incivile e poco rispettoso del bene pubblico, e chi invece li ha giustificati al grido di “abbiamo tutti fatto delle bravate da giovani”.

“Io li ho visti e sinceramente non gli ho detto niente, anzi gli ho sorriso. Era un gruppo di ragazzi che secondo me non hanno molto. La gente si è scandalizzata, io mi scandalizzo per altro”, commenta Iris.

L’iniziativa di questi ragazzini, che evidentemente risponde ad un’esigenza di svago che non riescono a soddisfare in altro modo, ha dunque stimolato una riflessione più profonda:

“Potrebbe essere un monito per gli amministratori e allestire sul piazzale del convento oppure, meglio ancora, nell’area mercato una piscina, fuori terra, proprio per i ragazzi. Ovviamente ci vorrebbe la dovuta sorveglianza per tutelare la loro incolumità e tenere a bada le intemperanze dell’età”.