Una morte improvvisa. Dolore a MONDRAGONE per la scomparsa della professoressa Verrengia, moglie di Achille Cennami

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un grave lutto ha colpito oggi pomeriggio la comunità mondragonese. È deceduta a causa di un malore improvviso, Sandra Verrengia 68 anni, moglie del dott. Achille Cennami candidato a sindaco nelle ultime elezioni ed attuale consigliere di minoranza. Sandra era una donna discreta, gentile e sensibile, una nobildonna di altri tempi ed insegnante in pensione, che dedicava tutto il suo tempo alla sua famiglia ed ai suoi due figli Donatella e Marco, quest’ultimo medico come il padre, uomo stimato e rispettato non solo per la sua professione o carriera politica, ma per essere soprattutto una persona perbene. I funerali si terranno domani 16 agosto alle ore 16.00 nella Chiesa di San Rufino. Porgiamo alle famiglie Cennami e Verrengia le nostre più sentite condoglianze.