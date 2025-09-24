Una nuova nipotina per Biagio Di Muro: è nata Aurora

Tutti i nostri migliori auguri alla piccola Aurora e ai suoi genitori, al nonno Biagio e alla prozia Nunzia, con l’auspicio che questo sia solo l’inizio di una vita ricca di amore e soddisfazioni

S.MARIA C.V. — Una nuova gioia è arrivata! Aurora Benvenuto Di Muro è venuta al mondo alle 4:13 del mattino del 24 settembre, presso la clinica Villa Fiorita di Capua. Con un peso di 3 chili e 400 grammi, Aurora ha portato una ventata di felicità nella famiglia Di Muro.

I genitori, Nicole Di Muro e Claudio Benvenuto, sono al settimo cielo per l’arrivo della loro bambina, che ha subito conquistato il cuore di tutti. Non solo mamma e papà, ma anche il nonno Biagio Di Muro è raggiante per l’arrivo della sua nuova nipotina.

Un momento speciale per l’intera famiglia, che oggi festeggia con grande emozione questa nuova vita che si aggiunge alla loro.

Tutti i nostri migliori auguri alla piccola Aurora e ai suoi genitori, al nonno Biagio e alla prozia Nunzia, con l’auspicio che questo sia solo l’inizio di una vita ricca di amore e soddisfazioni.