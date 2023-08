Una raccolta fondi per pagare i funerali di Elia, la 32enne precipitata in un dirupo

La situazione economica della famiglia non è delle migliori

MARCIANISE/RECALE/CAPODRISE –“È stata creata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Elia Caroccia, la ragazza di 32 anni deceduta in un tragico incidente avvenuto in un dirupo. La situazione economica non è delle migliori, anche una piccola offerta per rendere la nostra vicinanza a questa famiglia. Nessuno è costretto a partecipare, deve provenire dal vostro cuore e dalla vostra volontà di aiutare il prossimo. Grazie infinite a tutti in anticipo. Elia resta nei cuori di tutti coloro che l hanno conosciuta”

Così si legge su GoFundMe, piattaforma di raccolta fondi che la famiglia di Elia (DISGRAZIA. Gruppo di amici casertani in gita al ponte tibetano, ragazza fa un volo di 80 metri e muore) ha deciso di utilizzare per chiedere un aiuto al fine di affrontare le spese dei funerali della giovane. Decidiamo di condividerne il link, assodata la genuinità dell’iniziativa.

Doveva essere una domenica di svago, una gita fuori porta tra amici. Erano in cinque: Elia Caroccia, 32 anni di Nocera Inferiore, il suo fidanzato Pasquale, 29 anni di Recale, e altri tre amici, due ragazzi e una ragazza tra i 29 e i 26 anni, rispettivamente provenienti da Recale, Marcianise e Capodrise.

È scivolata lungo un sentiero di montagna, precipitando in una ripida scarpata per circa ottanta metri, sotto gli occhi impotenti del suo ragazzo e degli amici. È accaduto nel territorio di Roccamandolfi, sui monti molisani al confine con la Campania, nei pressi del ponte tibetano che i ragazzi avevano appena attraversato.

Per la giovane non c’è stato nulla da fare.

CLICCA QUI: https://www.gofundme.com/f/elia-caroccia