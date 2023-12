..

POSIZIONE 19. LE TOP 20 DI CASERTACE. Un elenco composto dai 20 articoli più letti. Negli ultimi giorni di questo 2023, andiamo a rivedere quali sono stati gli argomenti che nell’anno che sta per terminare hanno toccato maggiormente l’interesse dei nostri lettori, per riviverne i momenti più intensi. Alla posizione 19: UNIONE CIVILE. Luca e Mohamed si sono detti “Sì”, con 46.347 visualizzazioni

Pubblicato il 14 aprile 2023, CASAGIOVE – Prima Unione civile a Casagiove tra Luca e Mohamed. L’altro ieri nella sala consiliare il sindaco Giuseppe Vozza ha celebrato la sua prima unione civile. Durante la cerimonia Luca e Mohamed hanno vissuto il rito della sabbia: “carissimi prima di incontrarvi avete vissuto due vite separate, avete sognato e desiderato cose differenti. Poi un giorno le vostre strade si sono intrecciate, vi siete innamorati e oggi vi trovate qui di fronte a noi per iniziare un nuovo viaggio insieme. I contenitori con la sabbia colorata simboleggiano il vostro percorso di vita, la vostra unicità e tutto ciò che vi ha modellato come persone. Questo grande vaso è la vostra vita futura, la sabbia che vedete sarà la vostra unione, l’unione di voi come individui. Questi granelli di sabbia oggi si uniscono in questo disegno così le vostre vite ancora si sono legati hanno formato una sola unione”.

Queste le parole pronunciate dal primo cittadino che ha poi concluso dicendo “l’unione civile non è un matrimonio ma una specifica formazione sociale composta da persone dello stesso sesso”