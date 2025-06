UOMINI VIOLENTI. Donna presa a botte dal marito: salvata dai carabinieri

CASTEL VOLTURNO – Un grave episodio di violenza domestica si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Domitiana, nel territorio del comune di Castel Volturno. Una donna è stata aggredita e picchiata dal proprio compagno. L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo: i Carabinieri di Castel Volturno sono giunti immediatamente sul luogo dell’aggressione e hanno scortato la vittima presso la struttura sanitaria della Pineta Grande Hospital, attivando la procedura del Codice Rosa, il protocollo previsto per i casi di violenza su donne e soggetti vulnerabili.

Le condizioni della donna sono buone ed è cosciente e collaborativa con i sanitari e le autorità. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, in modo da assumere eventuali provvedimenti nei confronti dell’aggressore.