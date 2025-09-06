Uomo cade dalle scale di casa, grave trauma cranico. Corsa all’ospedale

6 Settembre 2025 - 11:54

Un brutto incidente domestico

RECALE – Questa mattina, sabato, i sanitari del 118 sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso per un incidente domestico.

Un uomo di 70 anni è caduto rovinosamente dalle scale all’interno della propria abitazione, situata nella zona della stazione di Recale, riportando un grave trauma cranico.

L’uomo è rimasto gravemente ferito nella caduta.

Data la serietà del trauma, l’anziano è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

