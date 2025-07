Uomo di CASAL DI PRINCIPE picchia la moglie con un bastone nonostante il braccialetto anti-avvicinamento: ARRESTATO

La donna è andata a vivere presso l’abitazione della figlia

CASAL DI PRINCIPE – I Carabinieri della Stazione di Casal di Principe e del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo di 72 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti l’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, avrebbe aggredito quest’ultima che da alcuni giorni aveva deciso di tornare nella propria abitazione, dopo aver vissuto per un periodo a casa della figlia in San Cipriano di Aversa, revocando spontaneamente il dispositivo anti-avvicinamento.

Tuttavia, poco dopo il rientro, sarebbe stata nuovamente aggredita dal marito. Secondo le ricostruzioni, l’uomo l’avrebbe minacciata e aggredita con un bastone, senza apparente motivo.

L’intervento dei Carabinieri, allertati in seguito all’episodio, ha permesso di raccogliere anche testimonianze oculari. Il 72enne è stato arrestato e nuovamente posto agli arresti domiciliari. La donna è tornata a vivere presso l’abitazione della figlia.