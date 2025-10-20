Uomo perde la testa al lido e scappa via mare: salvato da una barca della guardia costiera

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

MONDRAGONE – Un uomo in evidente stato di agitazione è stato recuperato in mare dopo aver tentato di allontanarsi dalla costa nel tratto del Lido Borrelli, in quel di Mondragone. Sul posto sono intervenuti Polizia e Guardia Costiera, allertati da diverse segnalazioni. L’uomo è stato raggiunto e tratto in salvo dai mezzi navali.

Secondo le prime informazioni, il soggetto – che presentava un disturbo del comportamento – è stato poi accompagnato in Pronto Soccorso per le necessarie verifiche sanitarie. Le condizioni dell’uomo non apparivano gravi.