MADDALONI – Un extracomunitario in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici è andato in escandescenza nei pressi della fiera settimanale di via Colletta a Maddaloni. I sanitari del 118 hanno richiesto l’aiuto dei vigili urbani in quanto non riuscivano a prestare i necessari soccorsi. Sul posto anche il vicesindaco di Maddaloni Gigi Bove. L’uomo alla fine è stato portato in ospedale.