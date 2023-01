USURA A MARCIANISE. Il figlio di “Gnucchino” pronto a parlare in aula nel processo ai Rossetti

Giovanni Buonanno, figlio del ras Gennaro, divenuto collaboratore di giustizia, parlerà nella prossima udienza che si terrà nel mese di marzo

MARCIANISE – Il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia ha inserito nella lista dei testimoni che verranno ascoltati all’inizio del prossimo mese di marzo Giovanni Buonanno, figlio di Gennaro, ha detto Gnucchino, divenuto collaboratore di giustizia.

Il figlio del ras, quindi, sarà parte attiva nel processo a carico di Domenico e Raffaele Rossetti, ritenuti colpevoli, secondo la Dda di usura ed estorsione, mediante l’utilizzo del metodo mafioso.

Raffaele Rossetti avrebbe prestato 29.000 euro ad un imprenditore in difficoltà economica. In cambio, questi avrebbe consegnato al quarantottenne di Capodrise 60 mila euro in 6 anni.

Secondo

la ricostruzione degli inquirenti, però, si è raggiunti il livello di usura ed estorsione, quando l

Raffaele Rossetti, per farsi cedere l’edificio, avrebbe fatto capire all’uomo di essere vicino al clan Belforte, mentre Domenico Rossetti avrebbe colpito la loro vittima con uno schiaffo al volto, costringendolo a pagare le somme di denaro e a non rivendicare la restituzione dell’immobile.