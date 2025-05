Usura ed estorsione ai danni di un imprenditore: zio e nipote di CAPODRISE condannati

La sentenza di primo grado confermata dalla Corte d’appello di Napoli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPODRISE/MARCIANISE – La Corte d’Appello ha confermato le condanne emesse in primo grado nei confronti di Domenico e Raffaele Rossetti, rispettivamente zio e nipote, ritenuti colpevoli di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore di Marcianise. I giudici hanno escluso l’aggravante dello stato di necessità della vittima, ma hanno comunque confermato le pene: nove anni e quattro mesi per Raffaele Rossetti, otto anni e otto mesi per Domenico Rossetti.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, l’imprenditore, in gravi difficoltà economiche, si sarebbe rivolto a Raffaele Rossetti per ottenere un prestito di 29.000 euro. Nel corso di circa sei anni, attraverso tassi usurari, i Rossetti sarebbero riusciti ad estorcere all’uomo oltre il doppio della somma iniziale.

La vittima sarebbe stata costrette a cedere un immobile intestato alla moglie posto a garanzia del prestito del valore di circa 170.000 euro. I Rossetti sono da considerare innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.