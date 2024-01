IL DRAMMA. Va dalla figlia che sta per partorire e si stente male, prof muore sotto gli occhi della moglie

Il dramma è avvenuto stamattina.

MARCIANISE. Con il cuore colmo di gioia per la nascita del nipotino, insieme alla moglie stava proprio recandosi dalla figlia, in procinto di partorire, quando si è sentito male.

Giovanni Moretta, di soli 64 anni, ha perso conoscenza ed è stata la moglie, con lui in auto, a lanciare immediatamente l’allarme. Purtroppo, però, poco dopo, l’insegnante di educazione fisica è morto all’ospedale di Caserta. I funerali dell’uomo si svolgeranno domani alle 15 nel Duomo di Marcianise. Moretta, oltre ad essere un insegnante, gestiva con la famiglia un’agenzia assicurativa ed era molto noto in città. Alla sua famiglia le nostre condoglianze per l’immane tragedia.