Va in carcere l’ex senatore della Lega Enzo Nespoli dopo la condanna tombale per bancarotta

CASERTA – Cinque anni e sei mesi di reclusione: questa la pena definitiva inflitta a Vincenzo Nespoli, ex senatore della Lega ed ex sindaco di Afragola. Dopo oltre 15 anni di vicende giudiziarie, la Corte di Cassazione ha messo la parola fine al processo per bancarotta fraudolenta che lo vedeva imputato.

Secondo l’accusa, Nespoli sarebbe stato l’amministratore occulto di una società di vigilanza poi fallita, influenzando decisioni aziendali con finalità politiche ed elettorali. A indagare furono i pm Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock della Procura di Napoli.

Nel corso degli anni, il processo ha subito diversi ribaltamenti: condanna a otto anni in primo grado, ridotta a sei in appello, poi annullata due volte dalla Cassazione (nel 2019 e nel 2022) con rinvio. Ma stavolta la Suprema Corte ha confermato la condanna, rendendola definitiva. Nespoli si è già costituito ed è stato trasferito nel carcere di Larino, in Molise