Va in cerca di funghi. Carabiniere stroncato da un infarto nei boschi

VAIRANO PATENORA – Va in cerca di funghi, carabiniere stroncato da un malore in montagna. E’ accaduto qualche giorno fa a Passo di Padarena in provincia di Reggio Emilia dove ha trovato la morte Oliviero Broccoli, 57 anni, originario di Vairano Patenora ma trasferitosi in provincia di Reggio Emilia da tempo. Carabiniere in congedo, Oliviero era conosciuto anche come un atleta di arti marziali molto brillante. L’uomo si era recato nei boschi alla ricerca di funghi quando l’allarme è scattato verso le 11 di martedì 24 settembre, nel territorio di Ligonchio, dove l’uomo si era recato di buon mattino. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto:sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino, l’ambulanza e l’automedia da Busana e Castelnovo Monti, l’elisoccorso partito da Pavullo, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il personale medico, una volta rintracciato il carabiniere, ha tentato di rianimalo ma ogni sforzo è risultato inutile.