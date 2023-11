AVERSA. Va in tribunale con un coltello in tasca, scatta l’allarme

Il singolare episodio nella sede degli uffici giudiziari di Aversa-Napoli Nord.

AVERSA Si è presentato al lavoro con un coltello in tasca. E’ accaduto ieri mattina nella sede del tribunale di Aversa-Napoli Nord. L’uomo, dipendente pubblico dislocato proprio in quegli uffici giudiziari è stato immediatamente fermato ed ora la sua condotta passerà al vaglio della presidenza del Tribunale normanno. Non si conoscono le ragioni che lo hanno indotto a portare con sé l’arma mentre sono stati ascoltati anche alcuni lavoratori impiegati nel suo stesso ufficio.