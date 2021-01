Vaccinati oltre 2.600 operatori sanitari in 4 giorni. TUTTI I NUMERI della prima fase della campagna anti-covid

CASERTA – Oltre 2600 vaccini (2663) anti-Covid somministrati in quattro giorni: e’ il primo positivo bilancio della campagna di vaccinazione nel Casertano, relativa ai cinque presidi ospedalieri dell’Asl di Caserta scelti come punti di somministrazione delle dosi e all’ospedale di Caserta, azienda autonoma non gestita dall’Asl. Al momento i vaccini sono riservati agli operatori sanitari.

In particolare sono 2007 le dosi somministrate nei cinque presidi Asl, mentre nell’ospedale del capoluogo ne sono stati somministrati 656. Numeri che fanno del Casertano la seconda provincia campana dopo quella napoletana per vaccini somministrati, e dell’Asl di Caserta la prima tra le aziende sanitarie campane; l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e’ invece secondo tra i nosocomi della Regione dopo il San Pio di Benevento (658).

Per quanto riguarda il riparto delle dosi somministrate dai cinque ospedali Asl del Casertano, al Moscati di Aversa sono state vaccinate 700 persone, 622 al presidio ospedaliero di Marcianise, 254 a quello di Maddaloni, 245 al San Rocco di Sessa Aurunca, e 186 all’ospedale di Piedimonte Matese.