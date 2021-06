VACCINI. In Campania un milione di persone già immunizzate

REGIONALE – “Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.077.147 cittadini. Di questi 1.186.689 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.263.836”. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania aggiornando i dati della campagna vaccinale anti covid alle 17 di oggi. In dettaglio, è stato utilizzato l’89,80% delle dosi consegnate alla regione pari a 4.748.058. Le donne raggiunte dal vaccino sono 2.253.247 mentre gli uomini sono in totale 2.010.589. Le prime dosi somministrate oggi sono state 23.695, le seconde 21.695. Napoli con le sue 2.158.076 somministrazioni risulta la provincia maggiormente raggiunta dai vaccini. Seguono Salerno (811.913), Caserta (689.411), Avellino (343.207) e Benevento (254.292).