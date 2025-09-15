Vende pellet ma non arriva la merce. Non è truffa, 42enne di S. MARIA C.V. ASSOLTA
15 Settembre 2025 - 10:55
E’ quanto stabilito dal giudice Davide Valenziano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sentenza di assoluzione per una 42enne residente a Santa Maria Capua Vetere accusata di truffa. E’ quanto stabilito dal giudice Davide Valenziano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto le argomentazioni del difensore della 42enne e pronunciato sentenza di assoluzione.
Secondo l’accusa avrebbe messo online un annuncio, apparentemente riconducibile a una società di Grosseto, per la vendita di pallet. Riceve una risposta da parte di un’utente, una donna di Agropoli, che fa un ordine di 72 sacche. Così invia alla ‘cliente’ le coordinate effettuare il pagamento senza però inviare la merce. La vittima ha così contattato la ditta scoprendo di essere stata truffata.